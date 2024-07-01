حقوق تطالب بتدخل البرلمان بعد تدني نسب النجاح للصف الثالث المتوسط

2024-07-01 20:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، مجلس النواب بالتدخل واستخدام صلاحياته الدستورية لإنقاذ واقع التعليم في العراق بعد تدني نسب النجاح للصف الثالث المتوسط.

وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الواقع التربوي يعيش أوضاعا متدهورة انعكست على سير العملية الامتحانية وعمل المدارس وآليات العمل فيها فكانت النتائج سيئة وستكون المخرجات كارثية، وهذا ما حدث بالفعل إذ جاءت النتائج النهائية للمرحلة المتوسطة كارثية بالرغم من كل الوعود والتطمينات بأن يكون عام تفوق ونجاح، والحال يصدق على السادس الابتدائي، فضلا عن قيام طلبة السادس الإعدادي بتأجيل الكثير من المواد الامتحانية وبشكل غير مسبوق".

وأضاف أن "الذي يحز في النفس أن تصل الأمور إلى هذا المستوى في أهم مرفق حيوي في البلاد، فمنذ وقت ليس بالقليل يواجه قطاع التربية ضعفا كبيرا وتراجعا واضحا في الأداء والمخرجات ولكن من دون أذن صاغية تستمع للدعوات الكثيرة المطالبة بانتشال هذا القطاع الحيوي والمحافظة على الجيل العراقي الواعد الذي يعيش داخل دهاليز مظلمة ما يؤشر غياب الاهتمام بقطاع التربية وتركه يعيش الضعف والإهمال".

وتابع "لذلك ليست غريبة نسبة النجاح المتدنية في المراحل المتوسطة هذا العام، فضلا عن سوء إدارة آلية امتحانات طلبة السادس الإعدادي، لغياب المنهجية والقدرة على النهوض بالعملية الامتحانية".

وطالب مجلس النواب بـ"استخدام صلاحياته الدستورية لإنقاذ طلبة العراق من الواقع المزري والعمل على تشكيل اللجان الرقابية لإخضاع عمل الوزارة وإدارتها ومجمل واقع مديريات التربية للتقييم، والحفاظ على مستقبل البلد وعدم تركه لمزاجيات بانت نتائجها على الملأ وستكون أكثر سلبا، وتتمدد تداعياتها إذا لم يتم تدارك الأمور من أعلى المستويات".