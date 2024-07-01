هل ستؤثر درجات الحرارة على أسعار ايجارات المنازل والمحال في بغداد؟- عاجل

2024-07-01 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أسعار الإيجارات في العاصمة بغداد.

وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف بصورة عامة، ليس له تأثير على رفع أسعار الإيجارات في العاصمة بغداد سواء على المنازل او المحال التجارية وغيرها، فهذا الامر مرتبط بقضية العرض والطلب ويكون بحسب المناطق واهميتها التجارية وغيرها".

وبين ان "ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ربما يكون له تأثير على رفع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية، خاصة المتعلقة بالتبريد وغيرها، فهذه الأجهزة ترتفع صيفا لكثرة الطلب عليها وتقل أسعار في الشتاء بسبب قلة الطلب عليها، فكل شيء بالواقع الاقتصادي متعلق بالعرض والطلب، والعقارات كشراء او ايجار عليها طلب كبير ولهذا نرى أسعارها ترتفع ولا تتأثر باي بدرجات الحرارة وغيرها".



