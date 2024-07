2024-07-01 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن صندوق اسكان ذي قار اليوم، عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الاسكان للمستفيدين في المحافظة بواقع 48 صكاً مصرفياً.انتهى.

