2024-07-01 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ترأس محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات فتح مركز فحوصات أورام متكامل في المحافظة. وحضر الاجتماع رئيس لجنة الصحة، الدكتور أحمد الخفاجي، ومدير مركز الأورام في المحافظة، الدكتور أحمد عبد الحسين، وعدد من المتخصصين في مجال الأجهزة الطبية. وناقش الاجتماع بحسب بيان اطلعت عليه...

The post ذي قار تبحث فتح مركز متكامل لفحوصات ألاورام وتشغيل جهاز “البيتا سكان“ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.