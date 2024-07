مدرسة العلوم الدينية تعقد الملتقى السنوي للخطباء والمبلغين

2024-07-01 20:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقدت مدرسة العلوم الدينية في الناصرية ملتقاها التبليغي السنوي الثاني والثلاثين للخطباء والمبلغين في مسجد وحسينية أهل البيت، استعدادًا لشهر محرم الحرام. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الهدف السامي للتبليغ الإسلامي، وتواصلاً مع مشروع الملتقى السنوي لسماحة آية الله الشيخ محمد باقر الناصري (طاب ثراه). وشهد الملتقى، الذي حضره...

