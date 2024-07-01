2024-07-01 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الإثنين، الاتفاق مع الجانب التركي على زيارة لجنة تمثله للعراق خلال عشرة أيام لحضور بعض المواقع ووضع الأسس العملية لتنفيذ عدد من المشاريع في العراق بينها مشاريع إروائية بناء على ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان الماضي، فيما أكد وجود […]

ظهرت المقالة وزير الموارد: تركيا قالت إنها ستدرس طلب العراق المزيد من دفعات المياه أولاً على ايشان.