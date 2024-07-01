2024-07-01 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر البنك المركزي العراقي، منح الدولار للمسافرين في المطارات حصرًا ابتداءً من 14 تموز الجاري. ووفقاً لوثيقة صادرة عن البنك فقد وجهت مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B فإنه وبغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة فإنه تقرر […]

ظهرت المقالة للمسافرين العراقيين.. لن تحصلوا على الدولار إلا بالمطارات أولاً على ايشان.