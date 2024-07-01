2024-07-01 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

على الرغم من استمرار التوغل التركي في محافظة دهوك بإقليم كردستان، إلا أن بغداد استقبلت وفداً من أنقرة لبحث ملف المياه. وشهدت قرى ومناطق كردية محاذية لتركيا، نزوح عشرات الأسر، جراء العمليات التي تجريها أنقرة في دهوك ضد حزب العمال الكردستاني. وقبل أيام، أقدمت السلطات التركية، على إطلاق عملية اجتاحت فيها عدداً من مناطق دهوك، […]

ظهرت المقالة تزامناً مع التوغل التركي.. بغداد تستقبل وفداً من أنقرة لبحث ملف المياه أولاً على ايشان.