مجلس أمناء شبكة الإعلام يدين الهجمة الإعلامية ضد رئيسه وأعضاء المجلس

2024-07-01 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأدان مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الإثنين، الهجمة الإعلامية المنظمة التي تستهدف رئيس المجلس وأعضاءه.وقال المجلس في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يدين الهجمة الإعلامية المنظمة التي يتعرض لها رئيس وأعضاء المجلس، عبر حسابات وهمية، من خلال منشورات مزيفة وأخبار مفبركة تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية".وأضاف البيان، إن "مجلس الأمناء يحتفظ بحقه القانوني باللجوء إلى القضاء والأجهزة الأمنية المختصة لملاحقة من يقف خلف تلك الصفحات المشبوهة لينال جزاءه العادل، وصولاً إلى بيئة إعلامية مثالية خالية من أساليب الابتزاز والتسقيط المنافية لمعايير السلوك المهني والقيمي".