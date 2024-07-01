العمليات المشتركة: استهداف وكر إرهابي ضمن قاطع ديالى

2024-07-01 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، استهداف وكر بداخله عناصر إرهابية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "مرة أخرى يوجه صقور الجو جام غضبهم على الإرهاب ويسلطون نيران أسلحتهم على أحد الأهداف المهمة ويحيلونه إلى رماد، وتأتي هذه الضربة بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".وأضافت، أنه "تم استهدف هذا الوكر المهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما أدى إلى تدميره بالكامل وقتل العناصر الإرهابية التي بداخله وسوف يتم إعلامكم بالنتائج التفصيلية لاحقاً"، منبهة، بأن "قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للإرهاب أينما يكون".