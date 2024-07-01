رئيس أكبر بنك أميركي يتهم المدارس بتخريج طلاب لا يصلحون لسوق العمل

2024-07-01 21:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

طالب رئيس أكبر بنك في أميركا أن تبذل المدارس المزيد لجعل الطلاب يواكبون عالم الأعمال، بدلاً من ترك الأمر للشركات لسد الفجوة. كان جيمي ديمون منذ فترة طويلة من المدافعين عن تعيين الشباب في وظائف ذات رواتب جيدة، ويعتقد أنه يجب مراقبة المدارس بشأن ما إذا كان طلابها يبدأون حياتهم المهنية بعد التخرج أم لا فيما إذا كانوا يذهبون إلى الكلية. هذا الأسبوع، أكد ديمون الذي يشرف على أكثر من 240 ألف موظف حول العالم – مجدداً على موقفه. وقال لموقع أكسيوس في مقابلة نُشرت يوم الخميس: يتعين على الشركات توظيف الكثير من الأشخاص وعليهم تدريبهم، لذلك عندما لا يقوم النظام المدرسي بذلك، فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات. وأضاف ما تحتاجه في الكثير من هذه الأشياء هو الشهادات والتدريب الذي يمنحهم وظيفة جيدة. كان خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد يتحدث فيما يتعلق بمنصبه كرئيس تنفيذي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في نيويورك جوبز وهو تحالف يضم بعض أكبر أصحاب العمل في Big Apple، وفقاً لما ذكرته مجلة Fortune، واطلعت عليه العربية Business. ويوجد أيضاً في مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت ساندر بيتشاي. الحكم على جودة المدرسة تعكس مشاعر ديمون الأفكار التي شاركها في وقت سابق من هذا العام حول العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المدرسة ذات نوعية جيدة. وقال لقناة WISHTV في مارس: “إذا نظرت إلى الأطفال، فيجب أن يتعلموا للحصول على وظائف. لقد تم التركيز كثيراً في التعليم على التخرج من الجامعة. ويجب أن يكون على الوظائف. أعتقد أنه يجب قياس المدارس، هل خرج الأطفال وحصلوا على وظيفة جيدة؟. وأشار ديمون إلى أن صراف البنك البالغ من العمر 17 عاماً يمكنه الحصول على 40 ألف دولار سنوياً، مضيفاً: وإذا كان لديك عائلة تبلغ من العمر 18 عاماً أو أي شيء آخر، فستحصل على 20 ألف دولار كإعانة طبية لعائلتك. يمكنك أن تكون لحاماً، أو مبرمجاً، أو إلكترونياً، أو سائقاً كل هذه الوظائف تتراوح رواتبها بين 40 ألف دولار إلى 60 ألف دولار، أو 70 ألف دولار سنوياً. وكرر ديمون. هناك الكثير من الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد ولكن أعتقد أننا تخلفنا كأمة. تغيير المواقف ويبدو أن الطلاب أنفسهم يفكرون أيضاً بشكل مختلف بشأن ما يريدون الحصول عليه من تعليمهم. أفاد متخصصو بيانات التعليم National Clearing House في يناير أن معدل الالتحاق بالجامعات ارتفع بنسبة 1.2 في خريف عام 2023، وهي المرة الأولى منذ ظهور الوباء. ولكن ضمن هذه الصورة يوجد نمو كبير في المواد المهنية، وهي دورات مصممة لمساعدة الطلاب على التعلم بطريقة عملية لإعدادهم لأدوار تعتمد على المهارات. أفادت قاعدة البيانات أنه في كليات المجتمع التي تركز بشكل كبير على البرامج المهنية، ارتفع معدل الالتحاق بنسبة 16 في نفس الفترة، مما جعلها أعلى من مستويات خريف 2019.