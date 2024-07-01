فرنسا تتغلب على بلجيكا بهدف دون رد وتعبر لربع نهائي يورو 2024

2024-07-01 21:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانتزعت فرنسا، اليوم الإثنين، بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 لكرة القدم إثر فوزها الصعب على بلجيكا 1-صفر في مدينة دوسلدورف الألمانية.وسجل يان فيرتونخن مدافع بلجيكا بالخطأ في مرماه الهدف الوحيد لمنتخب فرنسا بعد تسديدة من مهاجم الديوك كولو مواني، ليتأهل وصيف كأس العالم إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا.