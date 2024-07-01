"سوسو" تفوز بلقب ملكة جمال القطط في السليمانية (صور)

2024-07-01 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمت مستشفى "رويل" في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، الدورة الأولى من مسابقة ملكة أو ملك جمال القطط، بمشاركة 400 قط وقطة.

وقال الدكتور عثمان جلال، المشرف على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى نظم المهرجان وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين وخبراء، وعملت اللجنة، التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها".

وأضاف جلال، أن "اللجنة قيّمت القطط المتنافسة بناء على معايير عدة منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة".

واستطاعت القطة "سو سو"، أن تنتزع المركز الأول، فيما حازت قطه أخرى على المركز الثاني، وقطة أخرى على المركز الثالث.

ولفت جلال، إلى أن القطط الفائزة باللقب، مُنحت وجبات طعام مخصصة للقطط، واكسسوارات خاصة كذلك.

وأكد أهمية المشاركة في المسابقة، خصوصاً بالنسبة لقطط المنطقة، مشيراً إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة، والتي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.