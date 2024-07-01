2024-07-01 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن نتائج الضربة الجوية التي استهدفت وكراً داعشياً في حاوي العظيم شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرات اف 16 العراقية نفذت ضربة جوية ضد وكر يقع غرب حاوي العظيم بنحو 11كم ضمن منطقة نائية قريبة من الميتة وهي ضمن منحدر بطول 2كم، شمال محافظة ديالى".

واضاف ان "القصف تم بصاروخ دمر الوكر وقتل 4 مسلحين بداخله وفق المعلومات الأولية"، لافتا الى ان "صدى الانفجار سمع في مناطق وقرى بعيدة جدا".

واوضح المصدر ان "القصف هو السادس من نوعه خلال العام الحالي ضمن جغرافية حاوي العظيم التي تشكل حدود طبيعية بين ديالى وصلاح الدين"، مبيناً أن "اوامراً صدرت من القيادة العليا بالاستنفار في جميع النقاط القريبة من الحاوي لرصد اي تحركات".