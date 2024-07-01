مصدر يكشف اسم قائد شرطة كركوك الجديد

2024-07-01 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن الاسم المرشح لشغل منصب قائد شرطة كركوك خلفا للواء كاوة غريب الذي أحيل إلى التقاعد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المرشح الأبرز لتولي منصب قائد شرطة كركوك هو اللواء الركن شيرزاد الكافروشي، وسيصدر تكليفه بقيادة الشرطة خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "اللواء شيرزاد تم نقله من ملاك وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية تمهيدا لتكليفه بقيادة الشرطة".

ويدار منصب قيادة شرطة كركوك حاليا من قبل العميد فتاح الخفاجي بالوكالة، وهو الذي كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة.



