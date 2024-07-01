2024-07-01 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، عن استهداف وكراً بداخله عناصر إرهابية في حاوي العظيم، ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صقور الجو، وجهوا ضربة بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهدف وكر مهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

ولفتت الخلية إلى أن "الضربة أدت الى تدمير الوكر بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله وسوف يتم اعلامكم بالنتائج التفصيلية لاحقا"، مبينة أن "قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للإرهاب أينما يكون".