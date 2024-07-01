السعودية تكتشف 7 حقول جديدة للنفط والغاز

2024-07-01 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين، اكتشاف 7 حقول ومكامن للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بن سلمان قوله، إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

وأوضح أن اكتشافات النفط شملت حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية وحقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بجانب مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي شملت حقل "الجهق" وحقل "الكتوف" بجانب مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي.

والسعودية أكبر منتج للنفط في العالم. ويمثل قطاع النفط 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، وفقا لـ "سي إن بي سي".

وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6 ملايين برميل يوميا في أبريل، من 6.413 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وأضافت جودي أن إنتاج الخام السعودي ارتفع 0.013 مليون برميل يوميا إلى 8.986 على أساس شهري في أبريل، مشيرة إلى أن مخزونات الخام صعدت بواقع 6.663 مليون برميل إلى 145.948 مليون برميل في الشهر ذاته.