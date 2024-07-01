2024-07-01 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الاثنين، انخفاضاً في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، مبيناً أن الانخفاض ممكن أن يرافقه زخات مطر في المناطق الشمالية.

وقال السلامي في منشور على منصة فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "حوضاً علوياً ترافقه كتلة أقل حرارة يؤثر على البلاد خلال اليومين المقبلين، وبالتالي يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة مع فرص زخات مطر اقصى المنطقة الشمالية".

ولفت السلامي، إلى أن "أجواء غد اقل حرارة عن اليوم حيث تنخفض بحدود 4 درجات مئوية مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية".