الانتحار يفتك بشباب بغداد.. 5 حالات خلال يوم

2024-07-01 21:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، خمس حالات انتحار، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، في ظاهرة باتت تتكرر بكثرة في الآونة الأخيرة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2004 أقدم مساء اليوم، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن قطاع 7 في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف أن "شاباً تولد 2007 أقدم هو الآخر على الانتحار من خلال تناول مادة سامة (زرنيخ) داخل منزله ضمن منطقة حسينية المعامل".

وأشار إلى أن "طالباً تولد 2009 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس يعود لوالده الذي يعمل ضابطاً برتبة عميد في الجيش العراقي، ضمن منطقة الحرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم طالب تولد 2007 على شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف المنزل ضمن مدينة الصدر، بعد رسوبه في الامتحانات النهائية.

كما انتحر شاب تولد 2008، باستخدم الحبل المعلق بمروحة السقف، داخل داره ضمن منطقة المشتل، وسط ظروف غامضة.