"تعادل مجنون" ينهي مباراة دهوك والميناء ونفط البصرة يتغلب على شقيقه النفط

2024-07-01 22:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الميناء بنتيجة 4-4 وجرت المباراة على ملعب دهوك.

انتهى الشوط الاول بتقدم دهوك بهدفين لهدف، سجل الميناء اولا في الثانية 26 من انطلاق المباراة، وسجل دهوك هدف التعديل عن طريق المحترف يانيك زاكري في الدقيقة 26، واضاف لاعب دهوك هيران ازاد هدفاً ثانٍ لفريقه في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل الميناء هدف التعديل عن طريق اللاعب سجاد علاء، وعاد الميناء ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 61 عن طريق البديل سالم احمد، الذي قام بخلع قميصه بعد تسجيله الهدف محتفلا مما دعا حكم اللقاء من اشهار البطاقة الصفراء بوجهه ليكون الانذار الثاني للاعب بعد أن كان قد حصل على انذار اول مع الدقائق الاولى من الشوط الثاني ليطرد في الدقيقة 63 ويكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 67 سجل دهوك هدف التعديل عن طريق اكو حزير، وفي الدقيقة 90+3 سجل كرار جعفر هدفاً رابعا من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90+4 سجل دهوك هدف التعديل عن طريق هيران آزاد.

وفي المباراة الثانية؛ فاز فريق نفط البصرة على ضيفه النفط بنتيجة 1-0 وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

انتهى الشوط الاول بتقدم نفط البصرة بهدف دون مقابل للنفط، وجاء الهدف في الدقيقة 29 عن طريق حسام جادالله.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.