الزوراء يخسر أمام نوروز وفوز لنفط البصرة في دوري نجوم العراق

2024-07-01 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريقا نوروز ونفط البصرة فوزا على الزوراء والنفط، فيما تعادل دهوك مع الميناء بأربعة أهداف لكل منهما ضمن مباريات دوري نجوم العراق.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق نوروز حقق فوزا على الزوراء بهدف دون رد، حيث سجل الهدف اللاعب إبراهيم توميو في الدقيقة 43 من الشوط الأول".وأضاف، "كما تغلب فريق نفط البصرة على النفط بهدف دون رد، عن طريق اللاعب حسام جاد الله في الدقيقة 29 من عمر المباراة".وذكر، أن "فريق دهوك تعادل مع الميناء بأربعة أهداف لكل منهما"، مشيرا إلى، أن "أهداف دهوك سجلها كل من يانيك زاكري في الدقيقة 26 وهيران آزاد في الدقيقتين 32 و93 وئاكو حريز في الدقيقة 66، بينما سجل أهداف الميناء كل من إياد عبد فرحان في الدقيقة الأولى وسجاد علاء في الدقيقة 46 وسالم أحمد في الدقيقة 61 وكرار جعفر في الدقيقة 92 من ضربة جزاء".