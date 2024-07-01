حوض علوي فوق العراق مع حلول تموز.. انخفاض الحرارة وامطار على الخارطة

2024-07-01 22:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تشير خرائط الطقس، الى انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين فضلا عن تسجيل تساقط امطار اقصى شمال العراق.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي، في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، ان "حوضا علويا ترافقه كتلة اقل حرارة يؤثر على البلاد خلال اليومين المقبلين".

وبين ان "انخفاضا سيطرأ على درجات الحرارة مع فرص زخات مطر اقصى المنطقة الشمالية".

واشار الى ان "اجواء غد اقل حرارة عن اليوم حيث تنخفض بحدود 4 درجات مئوية مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية".



