انجاز تأهيل وصيانة خطوط ومفاصل جسر الفرات الأوسط

2024-07-01 22:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الإثنين، إنجاز تأهيل وصيانة خطوط ومفاصل مقتربات جسر الفرات الأوسط، مبينة أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي. وقالت الشركة في بيان تلقته الاقتصاد تيوز: إن الشركة العامة للسكك شعبة الهندسة المدنية التابعة لمنطقة السماوة، أنجزت حملتها بصيانة وتأهيل خطوط ومفاصل مقتربات جسر الفرات الأوسط الحديدي كم 267 من الجهتين، مع صيانة مفاصل محطة قطار بحيرة ساوة جهة السماوة. وأضافت، أنه تم شد وتثبيت ورفع وتحشية العوارض ومعالجة الهبوطات لتأمين سرعة قطارات النفط الأسود والخام القادمة من منصات التحميل في مصافي الدورة وبيجي والقيارة إلى منصات التفريغ في ميناء أم قصر، فضلا عن نقل قطارات الحبوب من الميناء إلى مواقع السايلوات في المحافظات التابعة لوزارة التجارة. وأكدت، أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والمتابعة من مدير عام السكك يونس خالد جواد، لإجراء حملات تأهيل وصيانة مكثفة لخطوط ومفاصل ومناطق مرور القطارات بسرعة وأمان؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الموارد المالية للشركة.