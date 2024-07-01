السيد الحكيم يبارك لإذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها

2024-07-01 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، لإذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نبارك لأسرة إذاعة جمهورية العراق، إدارة وملاكات ومستمعين، ذكرى تأسيس هذه الإذاعة الأقدم والأعرق في العراق وثاني أعرق إذاعة في الوطن العربي".وأضاف: "ونثمن طروحاتها عبر أثير يخاطب الجمهور العراقي خاصة في المركبات والبيوت والمشاغل الصناعية والأماكن التجارية، ما يعطي دورا رياديا لإذاعة بهذا الحجم وبهذا التاريخ وبهذا المنجز، لإيصال الصوت الإيجابي وإشاعة التفاؤل وتعزيز الإيجابيات، ومعالجة الإشكالات الاجتماعية وحتى الفكرية بأسلوب هادئ وسلس يمكن أن يصل للجميع".