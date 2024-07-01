2024-07-01 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، والذي ناقش مشروع تشييد المدارس (أيدوبا).وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الاجتماع شهد استعراض المشاريع التي ينوي الصندوق تنفيذها مع القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة النظام الداخلي للصندوق والتداول بشأن منح مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات".وأضاف، أنه "اطلع السوداني- خلال الاجتماع- على الإجراءات التي اتخذت لتأهيل الشركات المتقدّمة لمشاريع الأبنية المدرسية، وكذلك مناقشة اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع (أيدوبا) لتشييد المدارس في عموم العراق، الذي يهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ والدوام المزدوج في بعض المدارس، ضمن نهج الحكومة في الارتقاء بالقطاع التربوي".