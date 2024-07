واتساب تختبر الردود الملائمة على رسائل الفيديو

2024-07-01 22:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: يعمل الإصدار التجريبي الحديث من واتساب على تحسين تجربة الرسائل النصية مع رسائل الفيديو في سلاسل الدردشة. ويحتوي الإصدار التجريبي رقم 2.24.14.5 من تطبيق المراسلة لنظام التشغيل أندرويد اختصارًا جديدًا يسمح بالرد السريع والسهل على رسائل الفيديو. ويعرض الإصدار التجريبي الآن رمزًا صغيرًا بجانب رسالة فيديو يشبه الكاميرا، ويتحرك سهم الرد...

