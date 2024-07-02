مسعود بارزاني في بغداد الاربعاء لاول مرة منذ 6 سنوات.. ماذا يحمل؟

2024-07-02 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى العاصمة بغداد بعد غد الاربعاء (1 تموز 2024)، في زيارة رسمية هي الاولى من نوعها منذ 6 سنوات.

وبحسب تقارير محلية ومصادر كردية، فأن بارزاني سيزور بغداد يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدة قضايا، حيث يمكن وصف الزيارة بأنها ليست لبحث ملفات عالقة بل تتويج نهائي لانتهاء جميع النقاشات الفنية والقانونية لمجمل الملفات الآنية منها على الاقل، المتمثلة بالرواتب والازمات السياسية، مع استمرار الملفات الكبيرة المتمثلة بقانون النفط والغاز وكذلك ملف استئناف تصدير نفط الاقليم الذي اصبح يدور بحلقة مفرغة بين بغداد والشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.

وتتزامن زيارة بارزاني ايضا مع التوغل التركي والعمليات البرية التي تقوم بها في شمال دهوك ضمن اقليم كردستان، فيما جاءت هذه العمليات وفق اتفاق مسبق بين بغداد وانقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد.



