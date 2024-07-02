2024-07-02 00:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث القائم بالأعمال لسفارة جمهوريّة العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحاف، مع المكلف بإدارة وزارة الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الليبية الطاهر الباعور، عقد اجتماع للمشاورات السياسيَّة بين البلدين ، وإمكانية توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم المُشترَكة.وذكر بيان للسفارة العراقية في ليبيا تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القائم بالأعمال لسفارة جمهوريّة العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحاف، التقى اليوم الإثنين مع المكلف بإدارة وزارة الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الليبية الطاهر الباعور، في مبنى الوزارة بالعاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة العراقيَّة-الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة."وأضاف، أن "اللقاء أكد على أهميَّة عقد اجتماع للمشاورات السياسيَّة بين البلدين ، كما بحث الجانبان إمكانية توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم المُشترَكة، بهدف رفع مُستوى العلاقات الثنائيَّة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائيّ على مُختلف الصُعُد بما ينسجم مع أهداف السياسة الخارجيَّة العراقيَّة التي تعمل وزارة الخارجيَّة العراقيَّة على تعزيزها في المحيطين الإقليمي والدوليّ، إنسجاماً مع إنفتاح العراق لموضعة دوره ضمن نسق التفاعلات مع الشركاء والأشقاء والأصدقاء".وأعرب الصحّاف للباعور، بحسب البيان، "عن تطلُّع العراق للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في سياق تنويع البوابات الاستثماريّة للبلدين الشقيقين، لاسيما بعد استئناف عمل سفارة جمهوريّة العراق في طرابلس عقب عقدٍ من الانقطاع جرّاء الأحداث التي شهدتها طرابلس".من جانبه، أثنى "الطاهر الباعور على الأداء الحكوميّ العراقيّ لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وأشاد بالدور المحوريّ الكبير الذي تلعبه السياسة الخارجيَّة العراقيَّة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حُسين، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة على المُستويين الإقليميّ والدوليّ وإعادة موضعة العراق إلى دوره الرياديّ في المنطقة".