إدارة الدولة يجدد تفويضه الحكومة في الحوار مع التحالف ويستنكر الاساءة ضد مجلس القضاء

2024-07-02 00:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد ائتلاف إدارة الدولة، اهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك، وفيما جدد تفويضه الحكومة في الحوار الجاري مع التحالف الدولي، استنكر الاساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى.وذكرت الدائرة الاعلامية لائتلاف ادارة الدولة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في القصر الحكومي لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والدولية، وناقش الائتلاف الجهود الحكومية المبذولة في توفير افضل الخدمات للمواطنين، واهمية اسناد هذه الجهود من قبل مختلف المؤسسات خصوصا مجالس المحافظات".واكد الائتلاف، بحسب البيان، على اهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك"، مجددا "تفويضه الحكومة في الحوار الجاري مع التحالف الدولي وتاييد القرارات المتعلقة بذلك".وكرر الائتلاف، " مطالبته بحسم موضوع رئاسة مجلس النواب من قبل الاحزاب المتنافسة على ذلك"، مستنكرا "الاساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى متمثلا برئيسه القاضي فائق زيدان".كما استلم المجتمعون، بحسب البيان، "آخر تحديث لتقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الان 68‎%"‎.