2024-07-02 00:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة كركوك يوم الاثنين، عن ترشيح ثلاثة ضباط برتبة عميد لتولي منصب قيادة شرطة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة ضباط تم ترشيحهم لتولي منصب قائد شرطة محافظة كركوك غير أن الاسم الثالث انسحب قبل البت بالافضل"، مشيرا إلى أن "الثلاثة هم من المكون الكوردي".

واضاف المصدر ان "المرشحين المتبقين هم كل من العميد سرود عبدالله على ملاك شرطة كركوك واللواء الركن شيرزاد الكافروشي على ملاك وزارة الدفاع ويجري نقله على ملاك وزارة الداخلية ليتولى منصب قائد لشرطة كركوك".

ولفت المصدر أن "اللواء الكافروشي هو الأقرب لتولي المنصب وبانتظار اصدار وموافقة وزير الداخلية على القرار وموافقة رئيس الوزراء".

يذكر ان قائد شرطة كركوك السابق اللواء كاره غريب أحيل للتقاعد لبلوغه سن التقاعد وحل محله العميد فتاح الخفاجي بالوكالة كونه مساعد قائد شرطة كركوك ومنصب قائد الشرطة منذ عام 2004 هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك.