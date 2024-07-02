2024-07-02 01:12:06 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس لجنة النفط (الفرعية) داخل لجنة النزاهة النيابية، إن ما ملف أنبوب بصرة- عقبة، يدخل ضمن محاولات لكسب الحلفاء الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن الأولى بوزارة النفط، الانتباه لخطوط تصدير النفط الفعلية وصيانتها بعد ورود تقارير تثبت أنها “متهرئة”. وأشار الكلابي في حديث متلفز، عبر برنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد، إن “أنبوب […]

ظهرت المقالة يوسف الكلابي: خط العقبة محاولة لكسب الحلفاء.. من يضمن سلامته من إسرائيل؟ أولاً على ايشان.