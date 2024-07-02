2024-07-02 01:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي يورو 2024، على حساب منتخب سلوفينيا، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة أحداثا درامية، عندما ضيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة جزاء في الاوقات الاضافية، ليعوض بذلك حارس مرماه دييغو كوشتا، الذي تصدى لثلاث ركلات جزاء مانحاً التأهل للبرتغال.

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب البرتغال نظيره فرنسا في قمة ربع النهائي يوم الجمعة،