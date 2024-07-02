تعادل للشرطة مع النجف وفوز القوة الجوية على أربيل في "نجوم العراق"

2024-07-02 01:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي النجف، يوم الاثنين، مع ضيفه فريق نادي الشرطة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب النجف الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدفين دون مقابل للشرطة، حيث جاء الهدف الأول للنجف عن طريق اللاعب حازم المستوري في الدقيقة 15، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق البشير المرغاني في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التقليص في الدقيقة 90+1 عن طريق علي حصني ، ومن ركلة جزاء سجل الشرطة هدف التعديل عن طريق سجاد جاسم في الدقيقة 90+15.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 64 بالمركز الرابع ورفع الشرطة رصيده للنقطة 81 محتفظاً بالمركز الأول.

كما فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق اربيل بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدفين مقابل هدف لأربيل، حيث سجل أربيل اولاً عن طريق ره وا يوسف في الدقيقة 5، ومن ركلة جزاء، عادل أيمن حسين النتيجة في الدقيقة التاسعة.

وعاد القوة الجوية ليتقدم بهدفه الثاني عن طريق اللاعب مصطفى وليد في الدقيقة 24، لتأكيد فوزه.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 78 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 37 بالمركز 14.