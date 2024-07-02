الجوية يتغلب على أربيل وتعادل الشرطة أمام النجف في دوري النجوم

2024-07-02 03:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق القوة الجوية ، مساء اليوم فوزا مهما على أربيل 1-2، فيما تعادل متصدر الدوري فريق الشرطة امام النجف 2-2 في دوري نجوم العراق.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ان "فريق القوة الجوية حقق مساء اليوم فوزا مهما على أربيل 1/2 في المباراة التي جرت في ملعب الشعب ضمن الجولة 36 من دوري نجوم العراق ، وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الاول اذ تقدم أربيل اولا في الدقيقة 5 عن طريق روا يوسف فيما عادل للجوية أيمن حسين في الدقيقة 9 عن طريق ركلة جزاء وعزز لاعب الجوية مصطفى وليد تقدم الجوية في الدقيقة 24 من الشوط الاول" .وفي مباراة ثانية عاد المتصدر الشرطة بتعادل ثمين امام النجف بعد ان كان متخلفا بهدفين في الشوط الاول جاءت عن طريق المحترف التونسي حازم المنستير في الدقيقة 15 والبشير بن محمد في الدقيقة 24 ، ونجح الشرطة في العودة من جديد للمنافسة بعد ان سجل هدفين في الدقائق المحتسبة بدل الضائع الاول جاء عن طريق علي حصني في الدقيقة 91 بينما جاء الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 104 عن طريق سجاد جاسم .وقلص القوة الجوية رصيد النقاط امام المتصدر إلى 3 نقاط بـ 78 نقطة بينما ارتفع رصيد الشرطة عند النقطة81 في الصدارة قبل جولتين من انتهاء منافسات دوري نجوم العراق .