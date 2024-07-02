الذهب يحافظ على بريقه مع ترقب المستثمرين لتعليقات الاحتياطي الفيدرالي

2024-07-02 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولارا للأونصة.

ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولارا للأوقية.