جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق "مسؤول التوبة" لدى داعش الإرهابي

2024-07-02 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، حكماً بالسجن المؤبد على مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل مسؤول التوبة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم يحمل السلاح ويعمل على تهديد المواطنين بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 ،3 وبدلالة المادة الرابعة من /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".