الاستخبارات والأمن تطيح بعنصر إرهابي شمال بغداد

2024-07-02 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، الإطاحة بعنصر إرهابي شمال بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مفارزها في بغداد ومن خلال الجهد الاستخباري وبكمين محكم، تمكنت من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية شمال العاصمة".

وأضافت ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وسُلم إلى جهة الطلب أصولياً".



