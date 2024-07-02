اغلاق 6 شركات للسفر ومكاتب دلالية مخالفة في بغداد

2024-07-02 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن اغلاق 6 شركات سياحية ومكاتب دلالية مخالفة في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ باللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من (جهاز المخابرات العراقي، مديرية الأمن/السياحي، الاقتصادي) نفذت عمليات تفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة والمطاعم المخالفة للضوابط والشروط".

وأضافت انه "تم غلق (6) شركات للسفر ومكاتب الدلالية واعتقال ستة اشخاص مخالفين لضوابط وشروط هيئة السياحة"، مبينة انه "تمت العملية وفق محضر غلق اصولي وذلك في منطقتي (الحرية، حي العدل) بجانب الكرخ".