رونالدو يفسر دموعه بعد إهدار ركلة الجزاء

2024-07-02 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث كريستيانو رونالدو عن ركلة الجزاء التي أهدرها وانخراطه في نوبة بكاء، خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام سلوفينيا في دور الـ16 من بطولة أوروبا.وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لكنه سجل في ركلات الترجيح وتصدى حارس المرمى ديوغو كوستا لثلاث ضربات، لتتغلب البرتغال على سلوفينيا وتتأهل إلى دور الثمانية.وكان للبرتغال نصيب الأسد من الفرص خلال المباراة، لكن حارسها تألق أيضا في التصدي لانفرادين من جانب المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو.ولا شك أن الأضواء ستسلط على اللاعب الأسطورة رونالدو (39 عاماً) بعد أن أهدر العديد من الفرص بخلاف ركلة الجزاء في الوقت الإضافي، التي أدخلته في نوبة بكاء والتف حوله زملاؤه لمواساته، علما أنه كان بحاجة للتسجيل ليصبح أكبر لاعب يسجل في بطولة أوروبا عبر تاريخها.وسجل للبرتغال في ركلات الترجيح رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى كوستا للركلات الثلاث التي سددها يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.وقال رونالدو عقب المباراة، قبل أن ينخرط في البكاء مجدداً:"حتى أقوى الأشخاص يمرون بأيامهم السيئة، كنت في الحضيض عندما كان الفريق في أمس الحاجة لي".وأضاف:" حزن في البداية وفرح في النهاية، هذه هي كرة القدم، لحظات، لحظات لا يمكن تفسيرها ،أشعر بالحزن والسعادة في نفس الوقت، لكن الشيء المهم هو الاستمتاع بهذا، الفريق قدم عملاً استثنائياً".وأوضح أن " الفريق قاتل حتى النهاية، وإذا حللت المباراة أرى أنك ستجد أننا نستحق ذلك لأننا كنا الأكثر سيطرة".المصدر: سكاي نيوز