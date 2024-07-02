الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

2024-07-02 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، جيروم باول، وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الامريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات



