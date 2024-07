الناصرية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وغدا في مدينة الناصرية

2024-07-02 09:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تتوقع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس في مدينة الناصرية اليوم الثلاثاء صحوًا مع بعض الغيوم. وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 32 درجة مئوية. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ليوم غد الأربعاء ستكون متقاربة مع اليوم، حيث...

