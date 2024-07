مايكروسوفت تغلق متاجرها التقليدية في الصين

2024-07-02 09:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أغلقت مايكروسوفت متاجرها المرخصة في الصين، إذ تعيد عملاقة البرمجيات الأمريكية هيكلة عمليات البيع بالتجزئة في الاقتصاد الثاني عالميًا من ناحية الحجم. وأخبرت الشركة وسائل الإعلام المحلية أنها قررت إدماج جميع قنوات التوزيع في الصين، مع أنه يمكن للمستهلكين الاستمرار بشراء المنتجات والخدمات من خلال موقعها الإلكتروني وبعض شركاء البيع...

