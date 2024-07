2024-07-02 09:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

طماطم 1000 بطاطا 1000 خيار 1500 باذنجان 1000 بصل اصفر 1000 بصل أبيض 1000 شجر 1500 جزر برتقالي 1250 خس 1500 لهانة حمراء 1500 لهانة بيضاء 1500 فلفل بارد عراقي 2000 ثوم وزن 5000 باميا 4000 لوبيا 4000 ——————————————— الــــــــــفـــــواكــــــــــــــة : تين 5000 ليمون اصفر 2000 بطيخ 1250 لالنكي 2500...

The post اسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء في سوق الناصرية المحلي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.