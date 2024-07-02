2024-07-02 10:10:46 - المصدر: فامكو

الدوحة، قطر-1 يوليو/تموز 2024 - أتمّت شركة "الفطيم للسيارات والآليات" (فامكو) في قطر صفقة بيع ناجحة لأسطول كبير من شاحنات رأس الجر الثقيلة "فولفو FMX460 4x2" لمجموعة الاعمال المرموقة "الناصر القابضة" (فنتشر غلف للهندسة) في قطر.

تم توقيع العقد في 22 مايو/أيار 2024، بحضور كبار المسؤولين من الشركتين.

وتنضم 25 شاحنة "فولفوFMX460 4x2" الجديدة إلى أسطول شركة "الناصر القابضة" الذي يضم حالياً 36 شاحنة "فولفو"، مما يعزز بشكل كبير من قدراتها اللوجستية.

يُعرف طراز FMX460 بتصميمه المتين وميزاته المتقدمة في السلامة. توشمل هذه الميزات وسادة هوائية للسائق، نظام حماية من الانقلاب، نظام المساعدة على تجنب التصادم من الجانب، نظام التحذير من التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية مثبتة في المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الشاحنات بنظام Volvo Connect لتحسين كفاءة الوقود والإنتاجية والأثر البيئي، مع كابينة نوم من طراز FM لراحة السائق.

وتعتزم شركة "فنتشر غلف" للهندسة، التابعة لشركة "الناصر القابضة"، استخدام هذه الشاحنات الجديدة كجزء من توسعها الاستراتيجي مع مشاريع جديدة في الدوحة، قطر.

ويتضمن التوسع تطوير أسطولها اللوجستي ليشمل أكثر من 650 مركبة ثقيلة لتلبية الطلبات المتزايدة وتقديم خدمات أسرع للعملاء في المدينة. كما سيساهم الموقع الجديد للشركة في منطقة خدمات الدعم في مدينة رأس لفان على تعزيز قدراتها الخدمية ودعم مسار نموها.