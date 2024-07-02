2024-07-02 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن فريق التواصل الحكومي ، اليوم الثلاثاء، عن اصدار اكثر من (72) الف بطاقة وطنية موحدة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.وقال عضو الفريق ،مسؤول اللجنة المشرفة على حملة (العراق هويتي) العقيد سيف عبد الكريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دوائر الاحوال المدنية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان العراق، اصدرت (72871) بطاقة وطنية موحدة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".وأضاف أن "الحملة مستمرة الى حين انجاز اصدار البطاقات الوطنية لجميع المستحقين".