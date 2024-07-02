رغم اغلاق المخيمات.. مدارس العرب في كردستان "مستمرة" ولكن من يديرها؟- عاجل

2024-07-02 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، أن مدارس النازحين في إقليم كردستان ستستمر في دوامها العام المقبل.

وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لم يتم الإقرار بشأن الجهة التي ستدير تلك المدارس، ولكن قرار التمديد تم اتخاذه من قبل رئيس الوزراء، وبقيت الإجراءات اللوجستية فقط".

وأضاف أنه "على الأغلب سيتم فتح أقسام بمحافظات كردستان لإدارة تلك المدارس وترتبط بالمحافظات القريبة من الإقليم مثل كركوك وأربيل ودهوك".

وأشار إلى أنه "حتى موضوع غلق المخيمات فيه استعجال كبيرة ومحاولة لصناعة إنجاز على الرغم من العديد من المناطق ما تزال تعاني من الدمار الشديد ولا توجد فيها المقومات، والعوائل ستتنقل من من نزوح إلى نزوح آخر في مناطقها".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد استجاب لطلبات الابقاء على المدارس العربية في كردستان، بعد ان قررت وزارة التربية اغلاق المدارس بالتزامن مع تحديد 30 تموز الحالي موعدا نهائيا لاغلاق مخيمات النازحين في كردستان بالكامل، الا ان العديد من السكانين في كردستان من العرب طالبوا بالابقاء على المدارس لوجود الكثير من العرب المقيمين في كردستان.