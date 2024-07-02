منتخب الأشبال يواجه الأردن في بطولة (زون الشام والخليج) لكرة اليد

2024-07-02 10:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الوطني للأشبال لكرة اليد اليوم الثلاثاء مشواره في منافسات بطولة زون الشام والخليج بلقاء نظيره الأردني في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الأشرف، تسبقها مباراة الافتتاح بين منتخبي سوريا والبحرين التي تقام بنظام الدوري لمرحلة واحدة ، ضمن المسابقة التي اســتحدثها الاتحاد العربي أخيراً بصفتها تجمعاً تنشيطياً تحضيرياً قبل بطولة العرب.ونقل مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدرب منتخب الأشبال التونسي حسام بن محمد قوله إن "الفريق أكمل جاهزيته تأهباً للمواجهــة الأولى، وقد تضمنت الوحدات التدريبية الأخيرة العديد من الواجبات الخططية التي تخص تحركات اللاعبين وأساليب الدفاع والهجوم المرتد والتسديد على المرمى من العمق والزوايا من خارج المنطقة، بالإضافة إلى توجيه اللاعبين بضرورة الالتزام بقانون اللعبة وعدم الاعتراض على قرارات الحكام، مستفيداً من أجواء المعسكرين التدريبيين الداخليين الأول في السليمانية والآخر في مدينة النجف، وقد حظيت تلك التدريبات بمتابعة حثيثة وتشجيع مباشر من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة".