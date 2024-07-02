2024-07-02 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات النجف حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، أن “المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات […]

ظهرت المقالة المؤبد بحق مدانة بترويج المخدرات في النجف: تخفيها داخل الخضروات أولاً على ايشان.