2024-07-02 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، أن عامي 2023 و2024 شهدا انخفاضا في معدلات الانتحار عن عام 2022، مبيناً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار. وقال الغراوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “السنوات الثلاث الاخيرة شهدت تسجيل أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار، حيث […]

ظهرت المقالة تسجيل أكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار في العراق خلال ثلاث سنوات أولاً على ايشان.