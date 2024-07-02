2024-07-02 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية”. إذا ستتراجع درجات الحرارة التي تلامس الـ48 في البصرة اليوم، إلى […]

ظهرت المقالة طقس العراق: الحرارة تتراجع بضع درجات في الجنوب غدا أولاً على ايشان.